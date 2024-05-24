Командующий 20-й армией снят с должности

Рогов заявил, что командующий 20-й армией ВС России Ахмедов снят с должности

Командующий 20-й общевойсковой армией ВС России генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что отстранение Ахмедова — реализация слов министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.

Другие подробности не сообщаются.

Отмечается, что в 2022 году Ахмедова обвиняли в потерях под Угледаром. В письме, которое бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России написали письмо на имя губернатора Приморского края, указывалось, что командующий бросил военных в «непонятное наступление» на Павловку.

