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06:18, 24 мая 2024Россия

Командующий 20-й армией снят с должности

Рогов заявил, что командующий 20-й армией ВС России Ахмедов снят с должности

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командующий 20-й общевойсковой армией ВС России генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что отстранение Ахмедова — реализация слов министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.

Другие подробности не сообщаются.

Отмечается, что в 2022 году Ахмедова обвиняли в потерях под Угледаром. В письме, которое бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России написали письмо на имя губернатора Приморского края, указывалось, что командующий бросил военных в «непонятное наступление» на Павловку.

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      Варвара Кошечкина
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