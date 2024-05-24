Лукашенко рассказал о желающих возглавить Украину

Лукашенко: среди военных и гражданских достаточно желающих возглавить Украину

На Украине достаточно желающих возглавить страну. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

«Опять же: там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны достаточно», — рассказал глава государства.

Комментируя ситуацию на Украине, Лукашенко добавил, что она «развивается так, как развивается». Белорусский лидер высказал мнение, что 2024 год определит «очень многое» для Киева.

Президент Белоруссии также оценил легитимность главы Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что юридической чистоты в данном вопросе «нет и быть не может» из-за состояния украинской судебной системы.