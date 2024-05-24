Любовь к кебабам помогла девушке найти счастье в личной жизни

В Англии девушка начала отношения с мужчиной старше ее на 42 года из-за кебаба

В Англии девушка сумела найти счастье в личной жизни благодаря любви к кебабам: она начала встречаться с доставляющим их курьером, который старше ее на 42 года. Об этом пишет The Sun.

История отношений 18-летней Никеши Лайтфут и 60-летнего Димитриоса Фотиса началась в 2022 году. Тогда Лайтфут работала в двух местах одновременно, поэтому у нее не осталось сил на готовку. Она пристрастилась к заказу еды, брала в магазине неподалеку кебаб. Фотис доставлял ей заказы каждый вечер. Иногда они сталкивались на улице, но лишь здоровались друг с другом.

Однажды Лайтфут шла в вечером в магазин, когда увидела рядом Фотиса, ожидающего доставки. Девушка плохо себя чувствовала, и мужчина это заметил. Он решил помочь Лайтфут и посоветовал ей сделать чай с лимоном по особому рецепту. Вернувшись домой, девушка решила уточнить способ приготовления напитка и написала Фотису. Вскоре они перешли в WhatsApp и стали общаться все больше и больше, пока не вступили в отношения.

Пара вместе уже два года. Фотис и Лайтфут нередко сталкиваются с неверием в их отношения и критикой большой разницы в возрасте между ними. Однако девушка отмечает, что любовь не имеет возрастных ограничений. «Мы влюбились в друг друга, и в этом нет никакого подвоха», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в США мужчина женился на женщине младше его на 34 года и нашел в этом браке счастье. Пара вместе уже девять лет.

