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13:18, 24 мая 2024Экономика

Москвичам предрекли аномальную погоду в выходные

Синоптик Шувалов: 25 и 26 мая в Москве ожидается до 28 градусов тепла

Фото: Булкин Сергей / Globallookpress.com

В выходные, 25 и 26 мая, в Москве ожидается потепление до 28 градусов. Аномальную погоду предрек жителям столицы синоптик Александр Шувалов, пишет NEWS.ru.

По прогнозам специалиста, ожидаются слабый ветер и высокое атмосферное давление — показатель превысит норму на 5-7 миллиметров ртутного столба.

«В выходные Москву ждет замечательная погода. Будет тепло, сухо, а в воскресенье даже жарко. В субботу при солнечной погоде нас ждет всего лишь 23–25 градусов тепла. В воскресенье температура поднимется уже до 26–28 градусов тепла», — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что первый день лета в столице может оказаться самым жарким за последние 80 лет. В этот день температура воздуха может достичь 30 градусов Цельсия.

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      Нина Ташевская
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