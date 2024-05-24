На Украине заявили о превращении страны в концлагерь

Соскин: расширение полномочий Нацгвардии превращает Украину в концлагерь

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что законопроекты о расширении полномочий Нацгвардии способствуют превращению страны в концлагерь для граждан. Об этом он сообщил на своем YouТube-канале.

Соскин назвал Украину фашистским государством.« Власть осуществила мятеж [против граждан], формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму», — сказал он.

Ранее Соскин заявил, что украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации в стране. По его словам, среди украинцев множество тех, кто, попав под ужесточенные критерии мобилизации, не захотят отправляться на фронт и начнут объединяться между собой.