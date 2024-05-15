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18:02, 15 мая 2024Бывший СССР

На Украине предрекли гражданскую войну в стране из-за ужесточения мобилизации

Соскин: украинцы пойдут на Киев из-за ужесточения мобилизации в стране

Фото: Francisco Seco / AP

Украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации в стране. Такое заявление сделал бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, среди украинцев множество тех, кто, попав под ужесточенные критерии мобилизации, не захотят отправляться на фронт и начнут объединяться между собой. «Никто ничего сделать не сможет: ни полиция, ни эти военкоматы, ни нацгвардия. (…) Если власть попытается против них применить насилие или вооруженные методы, они пойдут на Киев сто процентов. Тогда будет вообще весело», — предрек Соскин.

Он добавил, что на Украине уже идет открытый гражданский конфликт, который можно наблюдать по столкновениям с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в соответствии с новым законом о мобилизации на Украине с 18 мая у населения смогут изымать транспорт в пользу Вооруженных сил республики (ВСУ). Решение об изъятии авто будет выдавать местная администрация, а забирать его смогут сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

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      Валентин Карант
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