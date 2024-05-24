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14:46, 24 мая 2024Ценности

Назван удешевляющий внешний вид популярный предмет гардероба

Кадр: @caitlin_jaymes

Стилист Кейтлин Джеймс назвала популярный предмет гардероба, который удешевляет внешний вид. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 117,5 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом caitlin_jaymes рассказала, что джинсовые укороченные шорты с потертостями и разрезами делают образ устаревшим. «Если у вас еще остались джинсовые шорты, особенно те, которые очень потерты, это знак, что вам пора обновить их», — заявила она.

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При этом эксперт уточнила, что взамен лучше выбирать длинные шорты. Среди прочего, Джеймс обратила внимание на упомянутое изделие изо льна. Кроме того, юзерша подчеркнула, что если отказаться от джинсовых шортов трудно, то лучше их стилизовать с классическими вещами, такими как кашемировый свитер и балетки.

Ранее туфлям с открытым носом предрекли возвращение в моду. Речь шла об обуви модели Peep-Toe, которая была особенна популярна в 1990-х и начале 2000-х. Журналисты заметили, что на прошедших в последние несколько месяцев модных показах дизайнеры представляли различные вариации данной модели.

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      Екатерина Ештокина
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