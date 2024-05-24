Генеральный директор «ТрансТелеКома» рассказал о развитии инфраструктуры для ИИ

Кравцов: скорость выхода ИИ в промышленное применение зависит от инфраструктуры

Дискуссия о перспективах развития искусственного интеллекта на транспорте будущего прошла в Сколково в рамках научно-практической конференции «Искусственный интеллект в дорожной отрасли — TRANS AI 2024».

На пленарной сессии «Искусственный интеллект на транспорте: взгляд в будущее» участники поделились своим видением того, как искусственный интеллект будет управлять транспортными потоками через 10 лет, какие преимущества он предоставит для повышения безопасности перевозок и оптимизации маршрутов, и сможет ли полностью заменить человека.

В ходе сессии генеральный директор «ТрансТелеКома» Роман Кравцов рассказал о том, какие новые требования предъявляет развитие искусственного интеллекта на транспорте к связности сети, мощности вычислительных систем и к механизмам защиты информации.

В своем выступлении Роман Кравцов подчеркнул, что для эффективной работы искусственного интеллекта в транспортных системах критически важное значение приобретает сокращение задержки сигнала и формирование бесшовного покрытия сетями связи транспортной инфраструктуры. Возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении информационной безопасности. Согласно исследованию Deep Instinct, 85 процентов компаний отмечают искусственный интеллект как основную причину роста количества атак. Обеспечить защиту от злоумышленников, применяющих новые технологии, можно с помощью квантовых коммуникаций. Также Роман Кравцов отметил, что использование искусственного интеллекта для предиктивного анализа отказов позволит оставить термин «авария» в прошлом.

«Скорость выхода технологий на основе искусственного интеллекта в промышленное применение зависит от темпов развития инфраструктуры. Необходимо уже сегодня применять перспективные технологии и адаптироваться к новым задачам, инвестировать в опережающее развитие инфраструктуры», — подчеркнул Роман Кравцов.

«ТрансТелеКом» обеспечивает деятельность роботизированного контакт-центра, предоставляющего клиентский сервис пассажирам и грузоотправителям железных дорог, развивает отраслевой центр мониторинга информационной безопасности, участвует в создании квантовых магистральных сетей связи, внедряет новые сервисы на основе защищенной облачной платформы. Также компания развивает и эксплуатирует цифровую инфраструктуру, участвует в обеспечении единого информационного пространства вдоль международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад».