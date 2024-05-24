Последствия удара по поезду с танками ВСУ под Харьковом попали в сеть

Опубликовано фото последствий удара ВС России по танкам ВСУ под Харьковом

В сети появилось фото последствий удара ВС России по составу с украинской техникой под Харьковом. Кадры опубликовало госпредприятие «Украинская железная дорога» в Telegram.

Из официального заявления стало известно, что на станции Люботин в Харьковской области были повреждены пути, нерабочие грузовые вагоны, несколько зданий и вагон электропоезда. «Обошлось без жертв и травмированных», — отметили в украинской компании.

Российские военные ударили по железнодорожному составу с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области 23 мая. Известно, что в поезде находилось десять танков ВСУ. Техника была уничтожена в месте разгрузки на станции Люботин.

В тот же день мэр Харькова Игорь Терехов заявил о десяти взрывах за 15 минут в городе. Накануне российские войска заняли 49 населенных пунктов под Харьковом.