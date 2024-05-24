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06:11, 24 мая 2024Россия

Появились новые подробности ракетной атаки ВСУ на Крым

Погибшие при атаке со стороны ВСУ на Крым шли домой со стройки

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Погибшие во время украинской атаки на Крым были строителями и шли домой со стройки в момент трагедии. Новые подробности ракетной атаки на полуостров опубликовали «Известия».

Как рассказал один из очевидцев, на месте падения ракеты образовалась воронка, у жителей повылетали окна.

Отмечается, что атака пришлась по пустующему объекту хозяйственного назначения. После удара со стороны украинских военных там возникло небольшое возгорание, но оно было быстро локализовано.

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      Варвара Кошечкина
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