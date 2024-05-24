Появились новые подробности ракетной атаки ВСУ на Крым

Погибшие при атаке со стороны ВСУ на Крым шли домой со стройки

Погибшие во время украинской атаки на Крым были строителями и шли домой со стройки в момент трагедии. Новые подробности ракетной атаки на полуостров опубликовали «Известия».

Как рассказал один из очевидцев, на месте падения ракеты образовалась воронка, у жителей повылетали окна.

Отмечается, что атака пришлась по пустующему объекту хозяйственного назначения. После удара со стороны украинских военных там возникло небольшое возгорание, но оно было быстро локализовано.