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15:58, 24 мая 2024Силовые структуры

Прокуратура ЛНР признала законным возбуждение дела о шпионаже гражданки Украины

В ЛНР прокуратура признала законным возбуждение дела о шпионаже украинки
СюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости Шпионившая за российскими военными украинка Ольга Тихая пойдет под суд

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) признала законным возбуждение уголовного дела по факту шпионажа в отношении гражданки Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

По данным следствия, в период с сентября 2022 по март 2023 года жительница города Антрацит собирала сведения о перемещении и местах дислокации российских военных в регионе. Всю информацию женщина передавала украинским спецслужбам через мессенджеры. Благодаря ее помощи, Вооруженные силы Украины могли спланировать и нанести удары по подразделениям Российской армии, принимающим участие в специальной военной операции.

Расследование уголовного дела в отношении женщины контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что речь идет о гражданке Украины Ольге Тихой.

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      Анна Габай
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