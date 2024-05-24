Прокуратура ЛНР признала законным возбуждение дела о шпионаже гражданки Украины

В ЛНР прокуратура признала законным возбуждение дела о шпионаже украинки

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) признала законным возбуждение уголовного дела по факту шпионажа в отношении гражданки Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

По данным следствия, в период с сентября 2022 по март 2023 года жительница города Антрацит собирала сведения о перемещении и местах дислокации российских военных в регионе. Всю информацию женщина передавала украинским спецслужбам через мессенджеры. Благодаря ее помощи, Вооруженные силы Украины могли спланировать и нанести удары по подразделениям Российской армии, принимающим участие в специальной военной операции.

Расследование уголовного дела в отношении женщины контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что речь идет о гражданке Украины Ольге Тихой.