Шпионившая за российскими военными украинка Ольга Тихая пойдет под суд

Украинка предстанет перед судом из-за шпионажа за российскими военными

Гражданка Украины Ольга Тихая предстанет перед судом по делу о шпионаже за российскими военными. Об этом в четверг, 28 марта, в своем Telegram-канале сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, с декабря 2022 по июнь 2023 года обвиняемая собирала и передавала украинским спецслужбам информацию, которая использовалась против российских вооруженных сил. В первую очередь это касалось информации о дислокации военных РФ на территории Луганской народной республики (ЛНР). Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении украинки. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 марта сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима двух граждан Украины Дмитрия Евсельева и Олега Морочковского, признав их виновными в шпионаже.