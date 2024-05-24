Россиянина осудили за незаконную перевозку золота стоимостью 50 миллионов рублей

В Забайкалье суд приговорил мужчину за незаконную перевозку 23 золотых слитков

Забайкальский районный суд приговорил к двум годам и 10 месяцам лишения свободы условно местного жителя, который перевозил незаконно добытое золото. Об этом сообщает ТАСС.

Его также оштрафовали на 150 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ.

По версии следствия, осужденный неоднократно привозил в регион незаконно добытое золото. Во время одной из таких поездок его задержали сотрудники ФСБ. В машине у мужчины силовики обнаружили 23 золотых слитка стоимостью более 47,5 миллиона рублей.

Ранее в Амурской области правоохранители провели обыск у жителя города Зея и обнаружили в его квартире 10 золотых слитков, стоимость которых оценивается в 24 миллиона рублей.