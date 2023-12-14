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09:58, 14 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин нашел на трассе 10 слитков на 24 миллиона и попал под статью

В Амурской области мужчина нашел на трассе 10 золотых слитков на 24 млн рублей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Амурской области правоохранители провели обыск у жителя города Зея и обнаружили в его квартире 10 золотых слитков, стоимость которых оценивается в 24 миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина заявил, что нашел слитки на обочине около трассы Зея — Тыгда. В результате его задержали и возбудили уголовное дело по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ. Теперь следователи выясняют, откуда на самом деле у задержанного столько золота.

Ранее в Магаданской области суд оштрафовал мужчину на 500 тысяч рублей и приговорил его к одному году в колонии-поселении, потому что он собирался присвоить золотые слитки на 19 миллионов рублей.

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