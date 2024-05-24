Россиянка побывала на курорте Европе и раскрыла отношение местных к туристам

Россиянка побывала на Азорских островах и раскрыла истинное отношение местных к туристам. Своим мнением она поделилась на портале «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что жители этого европейского курорта очень приветливы, здороваются со всеми отдыхающими и постоянно улыбаются. Более того, по ее словам, они смешливы, ухожены и хорошо одеты.

Путешественница также сообщила, что каждый второй местный житель — таксист. «Ну как таксист? Выглядит это так: "О, сейчас я позвоню моей тете (дяде, брату, другу), и он/она вас отвезет", — пояснила она. — Так и прокатилась по острову, перезнакомившись со всеми родственниками официанта Роберта из ресторана Taberna, где ужинала».

Ранее живущая в Европе тревел-блогерша поговорила с итальянцами, которые назвали ей три особенности жизни в России, выглядящие для них странными и воспринимающиеся как роскошь. Так, в частности, иностранцы поразились обилию кружков, на которые ходят российские дети. «

