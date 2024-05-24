Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 24 мая 2024Путешествия

Россиянка побывала на курорте Европе и раскрыла отношение местных к туристам

Фото: Wolfgang Weinhäupl / Globallookpress.com

Россиянка побывала на Азорских островах и раскрыла истинное отношение местных к туристам. Своим мнением она поделилась на портале «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что жители этого европейского курорта очень приветливы, здороваются со всеми отдыхающими и постоянно улыбаются. Более того, по ее словам, они смешливы, ухожены и хорошо одеты.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Путешественница также сообщила, что каждый второй местный житель — таксист. «Ну как таксист? Выглядит это так: "О, сейчас я позвоню моей тете (дяде, брату, другу), и он/она вас отвезет", — пояснила она. — Так и прокатилась по острову, перезнакомившись со всеми родственниками официанта Роберта из ресторана Taberna, где ужинала».

Ранее живущая в Европе тревел-блогерша поговорила с итальянцами, которые назвали ей три особенности жизни в России, выглядящие для них странными и воспринимающиеся как роскошь. Так, в частности, иностранцы поразились обилию кружков, на которые ходят российские дети. «

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси. Что известно о крушении вертолета президента Ирана?

      В США заявили об отсутствии результатов от санкционной политики против России

      В Раде заявили о неспособности Зеленского воспринимать критику в свой адрес

      Япония ввела санкции за предполагаемые поставки оружия Северной Кореи в Россию

      Отец и двое детей погибли в ДТП в Москве

      Определены полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

      Мужчина решил развестись спустя 15 лет брака после встречи с тещей

      Украинским заключенным в зоне СВО предрекли большие потери

      Полянский указал на возможные последствия гибели Раиси

      Раскрыты потери российских блогеров в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше