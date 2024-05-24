Российские войска нанесли почти полсотни групповых ударов в зоне СВО

Минобороны РФ отчиталось о 49 групповых ударах в зоне проведения спецоперации

Российские Вооруженные силы (ВС) за неделю нанесли 49 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Поражены военная аэродромная инфраструктура противника, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось ударить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных наемников и националистических формирований. Также были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины. Предполагается, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев добавил, что в течение недели там наблюдалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.