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14:06, 24 мая 2024Мир

Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

МИД Румынии объявил российского дипломата нежелательным лицом
Российское посольство в Бухаресте

Российское посольство в Бухаресте. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Румыния объявила дипломата, являющегося сотрудником российского посольства, нежелательным лицом на своей территории. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте румынского МИД.

«Румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии дипломата посольства РФ в Бухаресте за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях», — говорится в документе, зачитанном временному поверенному в делах РФ в Румынии.

8 мая Великобритания выслала из страны военного атташе России. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон также намерен ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.

Глеб Бажуткин
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