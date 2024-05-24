Среда обитания
Все
18:10, 24 мая 2024Среда обитания

Сбер поможет ФСК провести ESG-трансформацию

Сбер и ФСК совместно проведут ESG-трансформацию компании

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сбер поможет Группе компаний ФСК провести ESG-трансформацию. Стороны заключили соответствующее соглашение, об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Сбера.

В рамках договоренности Сбер окажет ГК ФСК экспертную поддержку в интеграции принципов ответственного экологического, социального и корпоративного управления в части методики, технологии и экспертизы. Помимо этого, организации обменяются практиками в области устойчивого развития.

В первую очередь стороны займутся разработкой нормативных, стратегических и отчетных документов в области устойчивого развития, экологическим страхованием, а также улучшением системы подготовки персонала в сфере ESG. Это должно помочь ФСК усилить зеленый фактор в реализации стратегии устойчивого развития.

Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников отметил, что Сбер активно работает с девелоперами по всей России, помогая им совершить ESG-трансформации. «Мы видим заинтересованность сектора в зеленой повестке ― участники строительного рынка чаще компаний других отраслей обращаются к нам за инструментами ответственного финансирования», — рассказал представитель банка.

По словам вице-президента по стратегии и управлению персоналом ГК ФСК Юлии Итаевой, сотрудничество со Сбером позволит компании выйти на качественно новый уровень в развитии направления устойчивого развития, а также повысить уровень ESG-рейтинга. «Но самое главное ― сделает наш продукт еще комфортнее и экологичнее для наших жильцов», — добавила она.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      Мужчин предупредили об опасных последствиях любви к пиву

      На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

      В России оценили новые ракеты для «Стрел»

      «Мисс Россия» появилась на иностранном аукционе в оголяющем тело платье

      Лукашенко рассказал о желающих возглавить Украину

      Путин объяснил необходимость легитимной власти на Украине

      Петагон отказался комментировать по запросу журналистов удары ВСУ по Крыму

      Выжившая после удара молнии женщина рассказала о появлении пророческого дара

      В Госдуме оценили призыв к запрету на смену гражданства российским фигуристам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше