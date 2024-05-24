Сбер поможет ФСК провести ESG-трансформацию

Сбер и ФСК совместно проведут ESG-трансформацию компании

Сбер поможет Группе компаний ФСК провести ESG-трансформацию. Стороны заключили соответствующее соглашение, об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Сбера.

В рамках договоренности Сбер окажет ГК ФСК экспертную поддержку в интеграции принципов ответственного экологического, социального и корпоративного управления в части методики, технологии и экспертизы. Помимо этого, организации обменяются практиками в области устойчивого развития.

В первую очередь стороны займутся разработкой нормативных, стратегических и отчетных документов в области устойчивого развития, экологическим страхованием, а также улучшением системы подготовки персонала в сфере ESG. Это должно помочь ФСК усилить зеленый фактор в реализации стратегии устойчивого развития.

Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников отметил, что Сбер активно работает с девелоперами по всей России, помогая им совершить ESG-трансформации. «Мы видим заинтересованность сектора в зеленой повестке ― участники строительного рынка чаще компаний других отраслей обращаются к нам за инструментами ответственного финансирования», — рассказал представитель банка.

По словам вице-президента по стратегии и управлению персоналом ГК ФСК Юлии Итаевой, сотрудничество со Сбером позволит компании выйти на качественно новый уровень в развитии направления устойчивого развития, а также повысить уровень ESG-рейтинга. «Но самое главное ― сделает наш продукт еще комфортнее и экологичнее для наших жильцов», — добавила она.