Суд арестовал владельца хостела с восемью жертвами при пожаре

В Подмосковье владельца хостела с восемью жертвами пожара отправили в СИЗО

В Московской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 24-летнего владельца хостела в СНТ «Снегирь» в котором случился пожар с восемью жертвами. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает IZ.ru.

По данным издания, суд отправил обвиняемого в ненадлежащем оказании услуг на время расследования в СИЗО. Россиянин не признает своей вины. Выяснилось, что в его хостеле в момент пожара находились около 20 человек, большей части постояльцев удалось спастись и сбежать с места ЧП.

Ранее 24 мая МЧС сообщило, что пожар мог начаться в результате аварийной работы электросети. В ведомстве подчеркнули, что причина возгорания предварительная.

23 мая стало известно, что мигранты, сгоревшие при пожаре, работали на складе Ozon. Вахтовикам предоставляли бесплатное жилье в сгоревшем доме, а также трансфер от СНТ до распределительного центра.

Пожар в трехэтажном доме в СНТ «Снегирь» произошел 23 мая. Владелица коттеджа сдавала его в аренду 23-летнему гражданину Узбекистана, который устроил в здании хостел для других мигрантов.