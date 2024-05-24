В МЧС назвали причину пожара с восемью погибшими мигрантами в Подмосковье

Причиной пожара с погибшими в Истре могла стать аварийная работа электросети

Пожар с восемью погибшими в СНТ «Снегирь» в подмосковной Истре мог начаться в результате аварийной работы электросети. Об это сообщило МЧС Московской области в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что причина возгорания предварительная.

Ранее стало известно, что мигранты, сгоревшие при пожаре, работали на складе Ozon. Вахтовикам предоставляли бесплатное жилье в сгоревшем доме, а также трансфер от СНТ до распределительного центра.

Пожар в трехэтажном доме в СНТ «Снегирь» произошел 23 мая. Владелица коттеджа сдавала его в аренду 23-летнему гражданину Узбекистана, который устроил в здании хостел для других мигрантов. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитет возбуждено уголовное дело статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Летом 2022 года похожий случай произошел в Москве. Там сгорел хостел на Алма-Атинской улице. Жертвами пожара стали восемь мигрантов. В МЧС сообщили, что установленные на окнах решетки не позволили людям выбраться из горящего здания. Также выяснилось, что хостелом владел отставной полковник МВД.