Умерла собака из знаменитого мема Доге

Собака по кличке Кабосу умерла в возрасте 18,5 года

Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, ставшая героиней знаменитого мема Доге, умерла в возрасте 18,5 года в Японии. Об этом сообщила хозяйка питомца Ацуко Сато в своем блоге.

Она сообщила, что Кабосу ушла из жизни утром в пятницу, 24 мая. Хозяйка отметила, что ночью с ее питомцем не происходила ничего необычного.

Ацуко Сато также анонсировала прощание с питомцем. Она заявила, что мероприятие пройдет 26 мая в японском городе Нарита.

«Огромное спасибо всем [за поддержку]! Я искренне ценю вас», — также написала Сато.

В 2017 году в соцсети X (бывшая Twitter) распространился слух о смерти Кабосу. Однако хозяйка тогда питомца опровергла информацию о кончине собаки. В 2022 году стало известно, что Кабосу заболела лейкемией, а также страдала от болезни желчевыводящих протоков и печени. Отмечалось, что собака не могла самостоятельно передвигаться.

Мем с Доге стал популярен в 2013 году. Фотографию собаки чаще всего использовали для того, чтобы выразить удивление или другую эмоцию. Также снимок Кабосу сопровождали словом wow. В том же году Кабосу стала лицом криптовалюты, получившей название Dogecoin. Ее разработали программист Билли Маркус и маркетолог Джексон Палмер.