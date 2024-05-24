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09:15, 24 мая 2024Бывший СССР

В ФСБ назвали напряженной ситуацию в СНГ

Директор ФСБ Бортников назвал напряженной ситуацию в СНГ и мире

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ситуация в СНГ и мире является напряженной, а Вашингтон, Лондон и их союзники по НАТО стремятся удержать глобальное доминирование. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«В настоящее время ситуация на пространстве содружества и в целом в мире остается напряженной», — сказал он.

Бортников отметил, что США, Великобритания и партнеры по НАТО применяют весь арсенал «гибридной войны» против стран, несогласных с их политикой. По его словам, речь идет и о поддержке террористических режимов.

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      Кристина Есикова
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