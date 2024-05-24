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03:12, 24 мая 2024Россия

В Госдуме оценили инвестиции Запада в украинское ПВО

Депутат ГД Толмачев: инвестиции НАТО в ПВО на Украине не имеют смысла

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Страны Североатлантического альянса (НАТО) могут бесконечно инвестировать средства в систему противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, однако это не имеет смысла. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы Александр Толмачев в беседе с News.ru.

«Так что пусть передают свои системы ПВО: вольют миллиарды долларов, которые мы превратим в пепел нашими новыми видами вооружений» — сказал Толмачев.

Депутат отметил, что на разработки стран НАТО Россия отвечает модернизацией собственных вооружений.

Ранее сообщалось, что инициатива Германии по поставкам Украине систем ПВО совместно с другими странами провалилась. Немецкие чиновники провели последний месяц, обсуждая свою инициативу «немедленных действий по противовоздушной обороне», однако страны-партнеры не захотели отправлять батареи систем ПВО на Украину.

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      Евгений Силаев
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