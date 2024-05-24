В Подмосковье призвали отказаться от запуска воздушных шаров ради экологии

МОМП призвал ограничить запуск воздушных шаров на выпускных

В Подмосковье захотели ограничить запуск воздушных шаров на выпускных вечерах в школах. Сделать это призвал Московский областной молодежный парламент (МОМП), передает Sputnik.

Организация направила соответствующее письмо в региональное Министерство образования. В МОМП заявили, что это нужно ради экологии. По словам председателя парламента Татьяны Некрасовой, воздушные шары лопаются в атмосфере и возвращаются на землю в виде мусора, который загрязняет окружающую среду.

Ранее в Кабардино-Балкарии решили лучше следить за окружающей средой. В Государственном университете имени Х. М. Бербекова открыли научно-исследовательскую лабораторию экологического контроля, на базе которой ученые смогут оценивать качество воды, почвы, снега и воздуха в республике.