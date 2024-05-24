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10:26, 24 мая 2024Россия

В России школьница украла сверстницу и заперла ее в подвале

Под Батайском школьница украла сверстницу и заперла ее в подвале

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под Батайском в Ростовской области школьница украла сверстницу и заперла ее в подвале. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, 13-летняя школьница ушла гулять с приятельницей по поселку Опорный и не вернулась. Мать девочки сразу же сообщила о пропаже правоохранителям, и они начали поиски — к ним привлекли спасателей, кинологов и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Девочку нашли около дома сверстницы, с которой она гуляла, благодаря крикам «на помощь». Мать девочки утверждает, что запершая сверстницу в подвале девочка в течение 11 часов пыталась запутать поисковиков и говорила, что девочка направилась в сторону Суходольска.

Предварительно, девочка могла так поступить из-за мести ее матери, так как та запрещала им общаться. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении.

Ранее в Тынде Амурской области сверстницы заперли восьмиклассницу в комнате из-за парня, после чего школьница решила спастись через окно. Три школьницы в возрасте от 16 до 18 лет под предлогом «вписки» позвали 14-летнюю восьмиклассницу в квартиру. Сначала подростки делали вид, что развлекались, однако затем три девушки начали предъявлять претензии младшей школьнице.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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