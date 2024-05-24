В США признали ключевую роль России в переговорах по Украине

Конгрессмен Масси назвал сложными переговоры по Украине без участия России

Американский конгрессмен Томас Масси прокомментировал возможность переговоров между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Масси признал ключевую роль России в переговорах по Украине и назвал диалог о мире сложным без участия Москвы. «Я думаю, следует предпринять некоторые усилия, чтобы обеспечить присутствие там как Украины, так и России», — призвал он.

В июне в Швейцарии пройдет конференция по урегулированию украинского конфликта. Российскую сторону на саммит не пригласили.

2 мая МИД Швейцарии утвердил дату и место проведения мирной конференции по Украине. По данным министерства, она состоится с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.