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04:36, 24 мая 2024Наука и техника

Microsoft заинтересовалась покупкой Valve

Microsoft заинтересовалась покупкой Valve за 16 миллиардов долларов

Фото: Reuters

Корпорация Microsoft подготовила предложение владельцам Valve о покупке компании. Об этом сообщает издание MSPoweruser со ссылкой на инсайдера xDiorCS.

xDiorCS заявил, что американский IT-гигант заинтересован в покупке Valve, которая поддерживает крупнейший в мире игровой сервис Steam. По информации специалиста, Microsoft якобы готова предложить главе Valve Гейбу Ньюэллу 16 миллиардов долларов.

Автор назвал указанную сумму заманчивой, так как, по его данным, Valve оценивают в шесть-восемь миллиардов долларов. При этом компания имеет значительный годовой доход, поэтому подсчитать справедливую стоимость фирмы сложно.

В материале говорится, что с помощью Steam Microsoft расширит свое влияние на рынок ПК-игр. По словам журналистов медиа, основатель Valve Гейб Ньюэлл является миллиардером, поэтому будет сложно заинтересовать его просто большими деньгами. Также Steam доминирует на рынке видеоигр, поэтому потенциальную покупку могут сорвать регуляторы. Впервые слухи о том, что Microsoft может приобрести Valve и Steam, появились в сентябре 2023 года.

В середине октября корпорация Microsoft закрыла сделку по приобретению студии разработчика игр-бестселлеров Call of Duty и World of Warcraft, Activision Blizzard, за 69 миллиардов долларов. Этому предшествовало рассмотрение сделки регуляторами.

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      Андрей Ставицкий
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