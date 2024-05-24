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10:55, 24 мая 2024Экономика

Всемирный банк предупредил о риске финансового краха Палестины

Всемирный банк: финансовое положение Палестины резко ухудшилось за три месяца

Фото: Ken Cedeno / Reuters

За три месяца финансовое положение Палестины резко ухудшилось. Риск финансового краха автономии очень высок, предупредили аналитики Всемирного банка, их слова приводит ТАСС.

По данным экспертов, с октября 2023 года Палестина потеряла около полумиллиона рабочих мест, а уровень бедности в регионе значительно вырос. Финансовое положение региона страдает из-за резкого сокращения объема таможенных пошлин, выплачиваемых автономии, а также снижения экономической активности ввиду военной операции Израиля.

«Стремительно увеличивающийся разрыв между объемом поступающих доходов и суммой, необходимой для финансирования основных государственных расходов, ведет к бюджетному кризису», — пояснили аналитики.

«В настоящее время почти каждый в секторе Газа живет в бедности. Упал объем доходов на душу населения. К концу 2023 года дефицит финансирования достигал 682 миллионов долларов. Эти цифры удвоятся в ближайшее время, а сокращение экономики в 2024 году достигнет 6,5-9,6 процента», — добавили представители банка.

Ради спасения экономики анклава с севера Палестины вывезли 50 миллионов долларов. Хранившиеся в двух отделениях Банка Палестины (BoP) 200-шекелевые купюры транспортировали, чтобы снизить дефицит наличных в стране. Операцию по вывозу около 900 тысяч банкнот провели во время перемирия.

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