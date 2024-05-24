Всемирный банк предупредил о риске финансового краха Палестины

Всемирный банк: финансовое положение Палестины резко ухудшилось за три месяца

За три месяца финансовое положение Палестины резко ухудшилось. Риск финансового краха автономии очень высок, предупредили аналитики Всемирного банка, их слова приводит ТАСС.

По данным экспертов, с октября 2023 года Палестина потеряла около полумиллиона рабочих мест, а уровень бедности в регионе значительно вырос. Финансовое положение региона страдает из-за резкого сокращения объема таможенных пошлин, выплачиваемых автономии, а также снижения экономической активности ввиду военной операции Израиля.

«Стремительно увеличивающийся разрыв между объемом поступающих доходов и суммой, необходимой для финансирования основных государственных расходов, ведет к бюджетному кризису», — пояснили аналитики.

«В настоящее время почти каждый в секторе Газа живет в бедности. Упал объем доходов на душу населения. К концу 2023 года дефицит финансирования достигал 682 миллионов долларов. Эти цифры удвоятся в ближайшее время, а сокращение экономики в 2024 году достигнет 6,5-9,6 процента», — добавили представители банка.

Ради спасения экономики анклава с севера Палестины вывезли 50 миллионов долларов. Хранившиеся в двух отделениях Банка Палестины (BoP) 200-шекелевые купюры транспортировали, чтобы снизить дефицит наличных в стране. Операцию по вывозу около 900 тысяч банкнот провели во время перемирия.