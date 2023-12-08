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15:13, 8 декабря 2023Экономика

С севера сектора Газа вывезли 50 миллионов долларов ради спасения экономики

FT: с севера сектора Газа вывезли $50 миллионов ради снижения дефицита наличных

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Ради спасения экономики сектора Газа с севера анклава вывезли 50 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Операция ConOps-Gaza прошла в прошлый вторник, около 900 тысяч банкнот вывезли при поддержке ООН во время перемирия с севера сектора Газа на юг анклава. Хранившиеся в двух отделениях Банка Палестины (BoP) деньги транспортировали, чтобы снизить дефицит наличных.

«Обеспокоенные растущей нехваткой наличных средств на юге Газы, куда бежала большая часть населения анклава, составляющего 2,3 миллиона человек, сотрудники Банка Палестины решили, что перемирие — это шанс вывезти 200-шекелевые купюры, застрявшие на севере, и предотвратить крах экономики», — отметила FT.

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Согласно прогноз JPMorgan Chase & Co, на фоне эскалации в Секторе Газа экономика Израиля в четвертом квартале может сократиться на 11 процентов в годовом выражении. В то же время аналитики отметили, что оценка воздействия войны с ХАМАС на экономику Израиля «остается сложной из-за все еще очень большой неопределенности по поводу масштабов и продолжительности конфликта».

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      Вячеслав Агапов
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