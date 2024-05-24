Самолет бывшего президента Украины Януковича приземлился в Белоруссии

В аэропорту Гомеля приземлился самолет экс-президента Украины Януковича

Самолет экс-президента Украины Виктора Януковича приземлился в Белоруссии в аэропорту Гомеля, сообщает Telegram-канал «Белорусский гаюн».

Отмечается, что Dassault Falcon 900C с бортовым номером RA-09617 приземлился в аэропорту Гомель в 12:50.

В предыдущий раз самолет политика заметили на территории Белоруссии в начале марта 2022 года.

Ранее стало известно о визите президента России Владимира Путина в Белоруссию. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер 23 и 24 мая проведет в Минске обширные переговоры с главой республики Александром Лукашенко.