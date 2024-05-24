Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 24 мая 2024Бывший СССР

Самолет бывшего президента Украины Януковича приземлился в Белоруссии

В аэропорту Гомеля приземлился самолет экс-президента Украины Януковича

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Самолет экс-президента Украины Виктора Януковича приземлился в Белоруссии в аэропорту Гомеля, сообщает Telegram-канал «Белорусский гаюн».

Отмечается, что Dassault Falcon 900C с бортовым номером RA-09617 приземлился в аэропорту Гомель в 12:50.

В предыдущий раз самолет политика заметили на территории Белоруссии в начале марта 2022 года.

Ранее стало известно о визите президента России Владимира Путина в Белоруссию. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер 23 и 24 мая проведет в Минске обширные переговоры с главой республики Александром Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      Центробанк рассказал о нехватке юаней

      Россияне полюбили отдых на африканском курорте

      В ЕС высказались об идее заморозки конфликта на Украине

      В Подмосковье призвали отказаться от запуска воздушных шаров ради экологии

      Россиянам назвали лучшее время для аренды жилья

      Экс-командующий 58-й армией России обратился к журналистам и упомянул Запорожье

      В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сокрытие госномеров авто

      Международный суд ООН принял решение по Израилю

      Одно птичье перо продали за рекордные 2,6 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше