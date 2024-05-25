Британия столкнулась со сложнейшей за последние 70 лет финансовой проблемой

Bloomberg: в Британии сложнейшая проблема с наполнением госбюджета

Следующее правительство Британии столкнется со сложнейшей с 1950-х годов проблемой с наполнением госбюджета. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический центр британского Института фискальных исследований.

«Тот, кто победит, будет скован высоким долгом, высокими процентными ставками и низкими темпами [экономического] роста», — передает издание.

По словам директора Института Пола Джонсона, для решения этой проблемы правительству нужно будет выбрать из трех вариантов: «болезненно» сократить расходы на государственные услуги, поднять налоговое бремя, которое итак уже почти достигло 80-летнего максимума, или прибегнуть к новым госзаймам.

После референдума о выходе из Европейского союза экономике Великобритании пришлось столкнуться с рядом проблем, включая рост инфляции, а также дефицит водителей, вызванный отъездом многих из них из страны на фоне пандемии коронавируса и Brexit.