Гидролог назвал цели открытия Киевом шлюзов на ДнепроГЭС

Гидролог Болгов: сброс воды на ДнепроГЭС может быть использован в военных целях

Открытие украинскими властями шлюзов на Днепропетровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) могло быть устроено в военных целях. Это в комментарии РБК допустил гидролог из Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.

Он предположил, что, организовав массовый сброс воды, Киев намеревался нанести ущерб российским войскам. При этом эксперт отметил, что существуют и иные возможные причины такого шага — например, для обеспечения безопасности плотины или обводнения дельты.

Болгов согласился, что из-за открытия шлюзов возможно затопление отдельных участков и построек, однако потенциально опасные районы давно известны и «это не катастрофический сюжет». Гидролог уточнил, что Энергодару и Запорожской АЭС скорее всего ничего не грозит, так как площадки станции и все системы рассчитывались на очень высокий уровень надежности.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич назвал причину, по которой Украина решила сбросить воду с плотины ДнепроГЭС. По его словам, это сделано для замедления продвижения российских войск. «Потерь настолько много со стороны ВСУ, что это уже сложно скрывать. Поэтому принято решение затопить», — сказал он.

О том, что Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС, 24 мая сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он рассказал, что на плотине открыты все шлюзы, вода будет прибывать в течение нескольких дней, в зоне подтопления могут оказаться острова в дельте Днепра.