Конгрессмен США Масси призвал возобновить контакты с Россией

Конгрессмен США заявил о необходимости возобновить контакты с Россией

США необходимо возобновить контакты с Россией на высшем уровне, заявил в комментарии РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Масси.

Он подчеркнул, что полезными были бы переговоры и на более низких уровнях. Политик назвал неправильным то, что диалог между странами по конфликту на Украине был прерван.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последнее время западные страны практически отказались от сотрудничества с Москвой в области борьбы с терроризмом. При этом он отметил, что лидеры США, Европы и Великобритании ранее выступали за то, чтобы контакты по этому вопросу происходили вне зависимости от экономических и политических разногласий.