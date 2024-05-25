На горе в российском регионе установили надпись «Сталин»

На горе Киткай в Иркутской области установили надпись в честь Сталина

На склоне горы Киткай в Иркутской области установили надпись «Сталин». О новом арт-объекте в российском регионе стало известно «Коммерсанту».

Арт-объект посвящен ссылке советского лидера Иосифа Сталина в Сибирь. Гора находится рядом с поселком Новая Уда, где в 1903 году политический деятель провел полтора месяца.

По словам депутата заксобрания Иркутской области от КПРФ Анатолия Обухова, надпись обошлась в 258 тысяч рублей. Эти средства ушли на листы железа, дерево и крепежи. Установкой букв занимались пять местных жителей. Собеседник издания отметил, что недалеко от надписи находится беседка, которая также связана со ссылкой Сталина.

Ранее жители Орлова в Кировской области пожаловались в прокуратуру после установки в детском парке памятника Сталину.