Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 25 мая 2024Россия

Раскрыта информация о состоянии пострадавших при срыве крыши школы детей

Минздрав: дети находятся в больницах после срыва крыши в школе Краснодара

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Десять детей, получивших травмы из-за сорванной ветром кровли школы в Краснодаре, находятся в больницах. Об этом сообщает региональный Минздрав в Telegram.

Отмечается, что пострадавших в тяжелом состоянии среди них нет. В основном у школьников зафиксированы порезы и ссадины. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи.

«Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации. Лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объеме», — раскрыли информацию о состоянии пострадавших в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Срыв кровли школы № 29 Краснодара произошел утром 25 мая перед началом торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года.

Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости

«Придется проявить гибкость». Минфин США прокомментировал ход переговоров по замороженным российским активам

Российский автомобилист попал под удар украинского дрона

Российская армия вынудила солдат ВСУ бежать

В ФРГ оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО

Раскрыта цена одной ночи в самых высоких апартаментах «Москва-Сити»

Раскрыта информация о состоянии пострадавших при срыве крыши школы детей

В ЦБ России высказались о ставках по кредитам и вкладам

Тренер «Химок» прокомментировал интерес к капитану «Спартака» Джикии

Полицейские посетили БДСМ-вечеринку в российском городе

Жители Ирана вышли на улицы для прощания с министром иностранных дел

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше