Раскрыта информация о состоянии пострадавших при срыве крыши школы детей

Минздрав: дети находятся в больницах после срыва крыши в школе Краснодара

Десять детей, получивших травмы из-за сорванной ветром кровли школы в Краснодаре, находятся в больницах. Об этом сообщает региональный Минздрав в Telegram.

Отмечается, что пострадавших в тяжелом состоянии среди них нет. В основном у школьников зафиксированы порезы и ссадины. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи.

«Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации. Лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объеме», — раскрыли информацию о состоянии пострадавших в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Срыв кровли школы № 29 Краснодара произошел утром 25 мая перед началом торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года.