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10:39, 25 мая 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбуждено по факту ранения детей в школе Краснодара

СК: уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей в школе Краснодара

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей в школе Краснодара, где ветер сорвал крышу. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) в Telegram.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено незамедлительно по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время на месте продолжает работать следователь территориального следственного отдела. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания. Уголовное дело руководителем СКР по краю поставлено на контроль в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что порядка 12 детей получили осколочные ранения из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре утром 25 мая. Как отметил мэр города Евгений Наумов, инцидент произошел до начала торжественной линейки, приуроченной к окончанию учебного года.

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      Екатерина Подвигина
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