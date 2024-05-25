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09:57, 25 мая 2024Россия

12 детей пострадали при срыве крыши школы в Краснодаре

12 детей получили осколочные ранения из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре

Кадр: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Порядка 12 детей получили осколочные ранения из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре. Об этом сообщает прокуратура края в Telegram.

«Прокуратура Западного административного округа города Краснодара организовала проверку по факту срыва кровли в средней общеобразовательной школе № 29», — говорится в публикации.

По данным ведомства, предварительно установлено, что 25 мая около 8:18 по местному времени (совпадает с московским) на территории СОШ № 29 на улице Рылеева,147 из-за сильного порыва ветра, произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести.

На место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик, выясняются причины случившегося. Также следственным отделом СУ СК России по краю организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.

Как отметил мэр города Евгений Наумов, инцидент произошел до начала торжественной линейки, приуроченной к окончанию учебного года.

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      Екатерина Подвигина
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