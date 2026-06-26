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15:19, 26 июня 2026Россия

Власти сделали заявление о режиме ЧС в Севастополе

Губернатор Развожаев: Режим ЧС не принесет ограничений жителям Севастополя
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Введенный в Севастополе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) не принесет ограничений жителям города. Такое заявление о ситуации в регионе сделал губернатор города Михаил Развожаев.

Как сообщил чиновник, такой режим позволит властям быстрее восстановить поврежденные после атак Вооруженных сил Украины объекты энергетики.

«Также мы сможем выплачивать финансовую помощь людям, у которых из-за скачков напряжения сгорели предметы первой необходимости», — заявил он. Развожаев добавил, что для восстановления энергоснабжения города власти работают круглосуточно.

О введении режима ЧС в Севастополе и Крыму стало известно 26 июня. Он будет действовать до улучшения ситуации на полуострове.

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