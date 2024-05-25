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09:50, 25 мая 2024Россия

Сильный ветер снес часть крыши российской школы

Сильный ветер сорвал часть крыши школы № 29 в Краснодаре, есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сильный ветер сорвал часть кровли школы №29 в Краснодаре 25 мая, когда в учреждении должна была проходить торжественная линейка. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

«Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь», — отметил Наумов.

По его данным, в настоящее время месте находятся спасательные службы и полиция. В школу выехали замглавы Краснодара Игорь Михайлов и сотрудники департамента образования. Ситуация находится на контроле главы города.

Ранее сообщалось, что в мае имущество россиян сильнее всего пострадало из-за неблагоприятных погодных условий. Повреждения от стихии оценили аналитики «Росгосстраха».

Екатерина Подвигина
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