Оценен ущерб имуществу россиян от непогоды

«Росгосстрах»: в мае имущество россиян сильнее всего пострадало из-за непогоды

В мае имущество россиян сильнее всего пострадало из-за неблагоприятных погодных условий. Повреждения от стихии оценили аналитики «Росгосстраха», передают «Известия».

Эксперты проанализировали страховые случаи с жильем с 1 по 12 мая. Чаще всего в компанию обращались домовладельцы — на них пришлось 85 процентов заявлений. В 2024 году чаще всего (58 процентов) заявления подавались по риску «сильный ветер», в то время как в 2023-м на первом месте располагались пожары. На поводки пришлось 18,5 процента обращений, на огонь — 17,5 процента.

Больше всего (29 процентов) в компанию обращались хозяева домов из Республики Башкортостан. За ними следует Пермский край (7,5 процента). Пятерку лидеров замыкают Татарстан, Мордовия и Вологодская область.

Ранее «Росгосстрах» назвал самые популярные среди россиян меры по защите жилья от пожара. В их числе оказались профилактическая проверка исправности электрооборудования и своевременное отключение газа и электроприборов.