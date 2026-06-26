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15:16, 26 июня 2026Экономика

Российскому курорту предсказали жару

Синоптик Шувалов: В ближайшие дни в Сочи ожидается до плюс 28 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Сочи установилась комфортная погода для отдыха, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В предстоящие выходные, 27и 28 июня и до начала июля в Сочи ожидается замечательная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы будет составлять плюс 25-28 градусов. Ветер ожидается слабый, он не будет мешать отдыхающим. Температура воды в Черном море тоже будет комфортной — плюс 21-22 градуса.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что на следующей неделе температура в Москве поднимется до плюс 25-30 градусов. Будет стоять солнечная погода без осадков. Во второй половине недели снова похолодает — 1 июля ожидается приближение холодного атмосферного фронта. В четверг, 2 июля, воздух не прогреется выше отметок в плюс 21-26 градусов Цельсия.

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