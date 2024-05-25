Путин озвучил требование к ВС России

Путин: необходимо выстраивать эффективную экономику ВС России

России необходимо выстраивать эффективную экономику Вооруженных сил (ВС) страны. Это требование озвучил глава государства Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, каждый вложенный в экономику армии рубль должен быть потрачен эффективно.

«При таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом», — объявил глава государства во время совещания с представителями ОПК.

Ранее Путин дал характеристику новому министру обороны Андрею Белоусову. Российский лидер заявил, что министр является одним из лучших экономистов в стране.