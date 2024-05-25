Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:27, 25 мая 2024Россия

Путин озвучил требование к ВС России

Путин: необходимо выстраивать эффективную экономику ВС России

Фото: Юрий Кочетков / POOL / Reuters

России необходимо выстраивать эффективную экономику Вооруженных сил (ВС) страны. Это требование озвучил глава государства Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, каждый вложенный в экономику армии рубль должен быть потрачен эффективно.

«При таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом», — объявил глава государства во время совещания с представителями ОПК.

Ранее Путин дал характеристику новому министру обороны Андрею Белоусову. Российский лидер заявил, что министр является одним из лучших экономистов в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе десятки военных подрались с гражданскими. Украинцы стали смелее сопротивляться властям из-за мобилизации

      Генерал ВСУ оценил оборону Киевской области

      Путин озвучил требование к ВС России

      В Сургуте силовики устроили облаву на мигрантов в мечети

      В МИД России предложили запретить выдачу загранпаспортов получившим повестки

      В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бить по территории России

      Россиянин открыл стрельбу и взял жену в заложники из-за замечания

      Выстрелы за спиной репортера в Санкт-Петербурге попали в эфир телеканала

      Раскрыто влияние щитовидной железы на «плохой» холестерин

      МИД Польши призвал разрешить Украине бить по территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше