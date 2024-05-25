Российское село подверглось атаке беспилотника ВСУ

Гладков: село Ясные Зори в Белгородской области атаковано беспилотником ВСУ

Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет, сброшенное взрывное устройство повредило кровлю сельскохозяйственного предприятия.

«Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — написал Гладков, добавив, что на место прибыли оперативные службы.

Ранее в Белгороде после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) осколок снаряда пробил крышу автомобиля и попал на видео. На кадрах видна часть снаряда, угодившая в заднюю часть машины и застрявшая в заднем кресле.