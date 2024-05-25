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00:21, 25 мая 2024Наука и техника

Samsung усложнила ремонт смартфонов

404 Media: Samsung получила право изымать смартфоны пользователей при ремонте

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Компания Samsung закрепила за собой право изымать определенные детали смартфонов пользователей при ремонте. Об этом сообщает издание 404 Media.

Журналисты медиа изучили договор, который заключают независимые сервисные центры (СЦ) и Samsung. В том числе, в нем говорилось, что специалисты СЦ обязаны прекращать обслуживание, если при изучении смартфона выяснится, что он ранее был отремонтирован с использование сторонних деталей, не выпущенных Samsung.

Также в этом случае СЦ обязаны разобрать смартфон, маркировать неоригинальную деталь и немедленно сообщить об этом в Samsung. Журналисты 404 Media заявили, что таким образом компания усложняет процесс ремонта своих гаджетов и нарушает законы.

По словам опрошенных изданием специалистов, обратившиеся в сервисный центр клиенты не ожидают, что их конфиденциальная информация может быть отправлена в Samsung без их ведома. Адвокат Фонда электронной свободы Кит Уолш заметил, что пользователи имеют право использовать неоригинальные детали во время ремонта смартфонов. Конкретно в США договор Samsung с СЦ будет противоречить федеральному закону о гарантийном обслуживании, который вступит в силу до конца года.

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Также стало известно, что Samsung прекратила сотрудничество с iFixit — организацией, которая изучает устройство гаджетов и выпускает инструкции по ремонту. Представители iFixit заявили, что подход Samsung «противоречит их миссии».

В начале апреля корпорация Apple разрешила пользователям и сервисным центрам разбирать iPhone на запчасти и использовать их для ремонта других гаджетов. В компании отметили, что предоставляют клиентам больше выбора.

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      Андрей Ставицкий
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