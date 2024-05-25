Samsung усложнила ремонт смартфонов

404 Media: Samsung получила право изымать смартфоны пользователей при ремонте

Компания Samsung закрепила за собой право изымать определенные детали смартфонов пользователей при ремонте. Об этом сообщает издание 404 Media.

Журналисты медиа изучили договор, который заключают независимые сервисные центры (СЦ) и Samsung. В том числе, в нем говорилось, что специалисты СЦ обязаны прекращать обслуживание, если при изучении смартфона выяснится, что он ранее был отремонтирован с использование сторонних деталей, не выпущенных Samsung.

Также в этом случае СЦ обязаны разобрать смартфон, маркировать неоригинальную деталь и немедленно сообщить об этом в Samsung. Журналисты 404 Media заявили, что таким образом компания усложняет процесс ремонта своих гаджетов и нарушает законы.

По словам опрошенных изданием специалистов, обратившиеся в сервисный центр клиенты не ожидают, что их конфиденциальная информация может быть отправлена в Samsung без их ведома. Адвокат Фонда электронной свободы Кит Уолш заметил, что пользователи имеют право использовать неоригинальные детали во время ремонта смартфонов. Конкретно в США договор Samsung с СЦ будет противоречить федеральному закону о гарантийном обслуживании, который вступит в силу до конца года.

Также стало известно, что Samsung прекратила сотрудничество с iFixit — организацией, которая изучает устройство гаджетов и выпускает инструкции по ремонту. Представители iFixit заявили, что подход Samsung «противоречит их миссии».

В начале апреля корпорация Apple разрешила пользователям и сервисным центрам разбирать iPhone на запчасти и использовать их для ремонта других гаджетов. В компании отметили, что предоставляют клиентам больше выбора.