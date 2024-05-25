В ФСБ решили создать центр скорой помощи для атакованных хакерами компаний

«Ведомости»: НКЦКИ при ФСБ создаст центр помощи атакованным хакерами компаниям

Национальный координационный центр по компьютерным инцидента (НКЦКИ) при ФСБ создаст центр помощи атакованным хакерами компаниям. Об этом решении НКЦКИ сообщают «Ведомости».

По сообщению издания, при создании центра «скорой помощи» структура намерена работать совместно с лидерами рынка информационной безопасности. Представитель компании Алексей Новиков заявил, что помощь будет оказываться в бесплатном режиме.

Для того, чтобы НКЦКИ смогло помочь пострадавшим от хакеров компаниям, тем придется предоставить часть внутренней документации, а также логи и загрузки. В ответ центр будет информировать компании об уязвимостях и оценивать уровень кибербезопасности, существующий в фирме.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года расходы российских банков на информационную безопасность выросли в среднем на 30-60 процентов. Эксперты связывают подобную тенденцию с рядом факторов. К числу ключевых они отнесли не только рост числа кибератак со стороны злоумышленников и хакеров, но и ужесточение регуляторных требований. Последние включают в себя в том числе необходимость замены продуктов иностранных разработчиков отечественными аналогами.