Расходы российских банков на кибербезопасность резко выросли

«Ъ»: расходы российских банков на информационную безопасность выросли на 30-60 %

По итогам 2023 года расходы российских банков на информационную безопасность выросли в среднем на 30-60 процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Так, исполнительный директор технологической практики «ТеДо» Максим Иванов указывает на рост подобных расходов на 30-50 процентов, а в компании «Инфосистемы Джет» говорят об увеличении затрат на 30-60 процентов. При этом аналитики прогнозируют сохранение тенденции и в 2024 году.

Эксперты связывают подобную тенденцию с рядом факторов. К числу ключевых они отнесли не только рост числа кибератак со стороны злоумышленников и хакеров, но и ужесточение регуляторных требований. Последние включают в себя в том числе необходимость замены продуктов иностранных разработчиков отечественными аналогами.

За последнее время с резким ростом числа кибератак столкнулись не только российские банки, но и местные IT-компании. Согласно данным гендиректора АНО «Белый Интернет» Элины Сидоренко, только за второй квартал 2023 года количество подобных случаев в стране увеличилось вчетверо и достигло отметки в четыре тысячи.