Junge Welt: Киев сделает Западу хуже требованием сбивать ракеты РФ силами НАТО

Обозреватель Райнхард Лаутербах прокомментировал требование требование президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО. Об этом журналист сообщил в эфире Junge Welt, запись опубликована на YouTube.

Лаутербах оценил призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО и предположил, что Киев сделает Западу хуже этим требованием. Он подчеркнул, что Украина просит страны альянса защищать ее воздушное пространство, даже если это сделает их сторонами конфликта.

«Киев эти страхи не волнуют. Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?» — задумался автор материала.

Ранее в НАТО оценили возможность сбивать ракеты России системами альянса. Генсек альянса Йенс Столтенберг исключил эту идею. «Мы не будем стороной конфликта», — заверил он.

