Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 25 мая 2024Мир

В Германии оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО

Junge Welt: Киев сделает Западу хуже требованием сбивать ракеты РФ силами НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Обозреватель Райнхард Лаутербах прокомментировал требование требование президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО. Об этом журналист сообщил в эфире Junge Welt, запись опубликована на YouTube.

Лаутербах оценил призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО и предположил, что Киев сделает Западу хуже этим требованием. Он подчеркнул, что Украина просит страны альянса защищать ее воздушное пространство, даже если это сделает их сторонами конфликта.

«Киев эти страхи не волнуют. Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?» — задумался автор материала.

Ранее в НАТО оценили возможность сбивать ракеты России системами альянса. Генсек альянса Йенс Столтенберг исключил эту идею. «Мы не будем стороной конфликта», — заверил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что Россия согласна возобновить процесс урегулирования конфликта на Украине. Какие условия он назвал?

      Суд в Киеве закрыл дело о разгоне Евромайдана

      В Крыму рассказали о попытке Столтенберга запугать Россию

      В Германии оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО

      Путин и Лукашенко кратко побеседовали перед окончанием визита президента России

      Эксперт призвал озеленять города для психического здоровья жителей

      На Украине признали потерю позиции на покровском направлении

      В США назвали недальновидными планы по изъятию активов России

      Конгрессмен США Масси призвал возобновить контакты с Россией

      Дацик потерпел поражение в бою по правилам бокса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше