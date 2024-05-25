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13:01, 25 мая 2024Россия

В российском городе прошел рейд против фотографов

В Сочи прошел рейд против использующих животных фотографов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Власти Сочи провели рейд против фотографов, использующих животных для фотосессий с туристами. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации портала, представители администрации выявили несколько фактов жестокого обращения с животными и составили на фотографов шесть административных протоколов.

Жителей города призвали сообщать властям обо всех фактах подобных правонарушений.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что административная ответственность и штрафы за жестокое обращение с животными должны быть возможны только при самых незначительных нарушениях. В остальных случаях преступники должны привлекаться к уголовной ответственности и получать реальные сроки.

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      Марк Леонов
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