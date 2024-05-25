В США назвали недальновидными планы по изъятию активов России

Американский конгрессмен Масси назвал недальновидным изъятие российских активов

Американский конгрессмен Томас Масси назвал недальновидными планы Запада по изъятию российских активов, подчеркнув, что это снижает желание других стран вкладываться в госдолг США, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это очень недальновидно со стороны нашего правительства — замораживать активы других стран, в том числе России. Это посылает сигнал миру, что если покупать наш долг, мы можем не соблюдать обязательства в какой-то момент», — заявил он.

Политик отметил, что подобные подходы являются крайне опасными для Соединенных Штатов, поскольку увеличивают цену, которую страна вынуждена платить за поддержание внешнего долга. Масси выразил уверенность в том, что ближайшие союзники Вашингтона не отвернутся от него, добавив, что суверенные фонды с большой вероятностью «поумерят аппетиты» по финансированию госдолга США.

Ранее стало известно, что рост госдолга США угрожает крахом мировой финансовой системы. По словам обозревателя Business Insider Дженнифер Сор, он уже достиг 34 триллионов долларов и будет расти еще на один триллион каждые 100 дней.