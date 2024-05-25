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23:26, 25 мая 2024Мир

В Турции обратили внимание на изменения во внешности Зеленского

DikGAZETE: Зеленский стал выглядеть более уставшим, злым и замкнутым

Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть хуже, чем раньше. На изменения во внешности политика обратило внимание турецкое издание dikGAZETE.

«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым», — говорится в статье. Обозреватели издания предположили, что это может относиться «к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости».

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      Маргарита Пименова
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