В Турции обратили внимание на изменения во внешности Зеленского

DikGAZETE: Зеленский стал выглядеть более уставшим, злым и замкнутым

Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть хуже, чем раньше. На изменения во внешности политика обратило внимание турецкое издание dikGAZETE.

«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым», — говорится в статье. Обозреватели издания предположили, что это может относиться «к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости».